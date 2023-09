Wanda Nara torna a Milano e scoppia il putiferio: le foto della discordia

Wanda Nara è tornata in Italia per un breve soggiorno insieme a quattro dei suoi cinque figli e ha scatenato una nuova polemica. A parecchi utenti sul web non sono piaciute le ultime foto postate sui social network dalla moglie di Mauro Icardi. Appena arrivata a Milano, città che l'argentina considera la sua seconda casa, Wanda ha pubblicato le immagini delle sue tre auto di lusso, scrivendo “i miei bambini” ed aggiungendo: “Innamoratevi di chiunque vi guardi come io guardo la mia Mercedes. Mi è mancata”. Nelle immagini si vede la 36enne che posa accanto alla carrozzeria lucente dell'auto, mentre la guarda con occhi teneri. Il veicolo in questione è la Mercedes-Benz Classe G, valutata più di 127mila dollari.