Wanda Nara si allea con la fidanzata del figlio: cosa sta succedendo in argentina

Wanda-Julieta: lo scambio di messaggi social

In un video pubblicato su TikTok la giovane ha ironicamente preso in giro il fidanzato che a suo dire non indossa altro che il completo del River Plate, squadra in cui Valentino gioca nelle giovanili. Pronto è arrivato il commento di mamma Wanda: "Dio! E io sono del River ma basta!", a cui Julieta ha risposto: "Si ora glielo faccio toglie!", con risata annessa. Insomma fidanzata e suocera si sono definitivamente coalizzate.