Wanda Nara, torna a parlare L-Gante: "Il mio rapporto con lei..."

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Mentre Wanda Nara si prepara ad affrontare una nuova avventura come concorrente di Ballando con le Stelle, in Argentina è tornato a parlare di lei L-Gante. Dopo aver rivelato in passato di aver vissuto un flirt con la showgirl e imprenditrice, il rapper argentino è stato ospite del programma 'El Trece' in cui ha risposto alle domande sul suo attuale rapporto con la moglie di Mauro Icardi (il suo secondo marito dopo le nozze con l'altro calciatore Maxi Lopez ora ritiratosi).