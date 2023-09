Wanda Nara infiamma la rete: "Ecco la mia parte preferita"

In attesa di scendere in pista a Ballando con le Stelle, Wanda Nara è tornata a mostrarsi più sensuale che mai sui social network. L'imprenditrice argentina ha condiviso alcune foto in cui si trova nel camerino di un negozio per provare alcuni abiti. La 36enne ha sfoggiato un modello piuttosto audace, che mette ben in mostra le sue procaci forme. Trasparenze e paillettes che hanno mandato in estasi i suoi oltre 16milioni di follower.