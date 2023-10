Wanda Nara a Ballando con le stelle: "La verità sulla mia malattia”

ROMA - Non è il miglior periodo della sua vita, eppure Wanda Nara sta trovando la forza per reagire e per mettersi ancora una volta alla prova. La showgirl sudamericana - in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi - racconta la sua vita a tutto tondo: dalla paura per la malattia, all’amore per i figli e per l’attaccante del Galatasaray Mauro Icardi.