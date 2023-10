"Wanda Nara a Ballando con le Stelle con uno svantaggio", l'avvertimento di Selvaggia

Tutto pronto per il debutto di Wanda Nara a Ballando con le Stelle. L'imprenditrice e influencer argentina è nel cast della nuova edizione del programma di Milly Carlucci. La moglie e procuratrice scenderà in pista con Pasquale La Rocca, vincitore dello scorso anno. Wanda ha ceduto alla corte di Milly dopo tredici anni: "Appena sono arrivata in Italia, nel 2010, la prima offerta di lavoro che ho ricevuto è stata quella della Carlucci. Mi telefonò, io abitavo a Catania, parlavo un italiano catastrofico ed ero incinta di Constantino: non me la sentii di accettare", ha raccontato la Nara in un'intervista ad Oggi. Ora la 36enne sogna di vincere ma secondo la giurata Selvaggia Lucarelli potrebbe partire svantaggiata nonostante sia uno dei nomi più forti del dancing show...