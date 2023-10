Wanda Nara, il commovente messaggio d’amore per l’anniversario con Icardi

Anniversario importante per Wanda Nara e Mauro Icardi: dieci anni fa, nel 2013, la coppia usciva per la prima volta allo scoperto. Un amore intenso, nato dopo una lunga amicizia. Nel 2014 il matrimonio e poi la nascita delle figlie Isabella e Francesca. Per festeggiare questa ricorrenza speciale, l'imprenditrice argentina ha condiviso sui social network una dedica da brividi e condiviso alcune foto insieme al marito. "Se in dieci anni succedono tante cose, ne succedono tante altre: figli, figlie, traslochi, viaggi, malattie, ancora traslochi, crescere insieme, litigare, non essere d'accordo, ma soprattutto l'AMORE, il più forte, quello che cura tutto ed è per sempre", ha scritto la concorrente di Ballando con le Stelle su Instagram.