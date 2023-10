"Chiedi scusa a Wanda Nara", Mara Venier sgrida in tv Mariotto: le parole choc

Wanda Nara sempre più protagonista a Ballando con le Stelle . Alla seconda puntata del dancing show la moglie e procuratrice di Mauro Icardi ha incantato tutti con il suo samba ballato egregiamente con Pasquale La Rocca. Al pubblico non sono particolarmente piaciute, però, le parole che il giurato Guillermo Mariotto ha rivolto alla soubrette argentina. Giudicando la performance di Paola Perego, lo stilista venezuelano ha affermato che "Wanda ha un lato B spropositato e le gambe di un calciatore" . La diretta interessata ha preferito non replicare ma il caso è esploso sul web, dove Mariotto è stato accusato di body shaming .

Wanda Nara e le parole di Mariotto: interviene Mara Venier

Anche a Mara Venier non sono piaciute le affermazioni di Guillermo Mariotto su Wanda Nara. "Non mi sei piaciuto, chiedi scusa", ha detto la conduttrice a Domenica In, nello spazio dedicato a Ballando con le Stelle. "Ma è la verità - ha provato a difendersi il giurato - Con lei vado molto d'accordo". La Venier non ha voluto sentire ragioni e ha costretto Mariotto a fare ammenda. Zia Mara ha poi chiuso il caso con una perla di saggezza: "Ricordate sempre che l'imperfezione è più sensuale della perfezione".