Wanda Nara rivela la sua dipendenza: "In pochi lo sanno"

Tempo di confidenze per Wanda Nara. La moglie e procuratrice di Mauro Icardi ha confessato sui social network di avere una vera e propria ossessione. "Ho una dipendenza che pochi conoscono, quella per il ghiaccio. Non so se è normale - ha raccontato l'imprenditrice argentina - Quando ero incinta ero così disperata che andavo nei ristoranti a chiedere piatti di ghiaccio. La sensazione che mi dà il ghiaccio è così piacevole".