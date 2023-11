Wanda Nara si sposa di nuovo: la clamorosa proposta di matrimonio di Icardi

Wanda Nara si risposa: "Ecco dove sarà il matrimonio"

"Quello che ti dico è recentissimo, non abbiamo ancora definito nulla ma è stato bello ricevere la proposta", aggiunge Wanda, che nel frattempo continua a lottare contro la leucemia. "Se ci sposeremo in Argentina? Non ne ho idea, giuro che non abbiamo avuto nemmeno il tempo di sederci e organizzarlo, ma tutti i nostri cari sono lì quindi, se riusciremo a realizzare questo sogno, presumo che sarà in Argentina. La realtà è che fino al 23 dicembre continuo con questa routine Roma-Istanbul perché quel giorno è l'ultima di "Ballando con le stelle" quindi l'unica cosa definita al momento è che passeremo il Natale in Europa", conclude Wanda. Appuntamento quindi nel 2024.