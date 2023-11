Wanda Nara svela: "Questo era un conto che avevo in sospeso con me stessa"

Wanda Nara ha risposto su Instagram ad alcuni follower parlando molto della sua esperienza a Ballando con le Stelle. Nel dancing show di Milly Carlucci è una delle concorrenti più brave di questa edizione ma la moglie e procuratrice di Mauro Icardi ci ha tenuto a far sapere: "Non mi sento la migliore, forse quella che ha più voglia di imparare. Non ho mai preso lezioni di danza e non ho mai ballato bene. Era un conto in sospeso con me stessa. Qui abbiamo solo 4 giorni per imparare una coreografia, da nessun'altra parte ha così poco tempo".