Wanda Nara: "Amo quello che Icardi sta facendo per me"

La malattia di Wanda Nara ha rafforzato ancora di più il legame con il marito Mauro Icardi. "Cosa amo di più di lui? Sicuramente in questo momento tutto quello che sta facendo per me - ha dichiarato la soubrette argentina in un ask su Instagram - Per i bambini, perché io sono impegnata con Ballando con le Stelle. Quando ho del tempo libero sono stanchissima, ho dei dolori per gli allenamenti intensi. Sto amando tantissimo questo Mauro che sta facendo tutto: compiti, tutto, tutto. Veramente bravissimo. Non sono pochi i bambini: è veramente un lavoro terribile. I bambini iniziano a mancarmi". Per partecipare al dancing show di Milly Carlucci Wanda si è trasferita momentaneamente a Roma mentre Icardi è rimasto a Istanbul.