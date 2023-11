Wanda Nara si commuove a Ballando: scuse a Icardi e retroscena in camerino

Wanda Nara inedita a Ballando con le Stelle. Nella clip di presentazione del programma Rai la soubrette ha svelato alcuni retroscena della sua vita accanto a Mauro Icardi. “In Argentina ero la ragazza che sin da giovanissima provava con grande umiltà a fare tutti i casting possibili, sebbene non mi abbiano preso subito. In Italia invece sono arrivata da moglie e compagna di un calciatore e il pubblico mi ha inizialmente conosciuto sotto un altro aspetto, non conoscendo tutti gli sforzi e sacrifici fatti in Argentina", ha ammesso la 36enne.