Wanda Nara crolla in tv: le lacrime a Ballando con le Stelle

Commozione a Ballando con le Stelle per Wanda Nara . Nella consueta clip che precede l’esibizione la soubrette si è lasciata andare a uno sfogo che ha fatto emergere tutta la sua fragilità in un momento delicato della sua vita segnato dalla leucemia e dalla distanza dai suoi figli. Per partecipare al dancing show di Milly Carlucci la 36enne ha traslocato a Roma, lasciando in Turchia i bambini e il marito Mauro Icardi.

Perché Wanda Nara ha pianto a Ballando con le Stelle

"Inizio a sentire la stanchezza, avverto la pressione di dover dimostrare sempre di più, ma sento che più di questo non riesco - ha raccontato Wanda Nara in lacrime a Ballando con le Stelle - Sono crollata. Nel mio caso è una sfida con me stessa e alle mie paure. E miei i bambini mi hanno chiesto se tornavo a casa a Natale…". E poi: "La mia figlia più piccola ha preso 1 in un compito e 2 in un altro, perché io non ci sono".

Wanda Nara e quel retroscena su Mauro Icardi

Nonostante le evidenti difficoltà Wanda Nara ha regalato a Ballando con le Stelle un'altra strabiliante performance con Pasquale La Rocca. Subito dopo la showgirl ha svelato una chicca sul marito Mauro Icardi: "Se Icardi mi aiuta in casa? Mauro fa tutto, è un uomo completo".