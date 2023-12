Come Wanda Nara ha festeggiato il suo 37° compleanno

Tanti auguri Wanda Nara! Lo scorso 9 dicembre la soubrette ha compiuto 37 anni. Dopo la diretta di Ballando con le Stelle, dove è stata ancora un volta tra le concorrenti più apprezzate, la moglie e procuratrice di Mauro Icardi è volata in Turchia, per festeggiare questa importante ricorrenza con tutta la famiglia. La coppia ha scelto un ristorante di lusso di Istanbul e all'evento era presente anche Nora Colosimo, arrivata dall'Argentina per stare vicino alla figlia in questo momento così speciale.