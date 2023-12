Icardi vola a Roma per una sorpresa a Wanda Nara, la reazione è da brividi

ROMA - "Sorpresa a Roma, mamá in semifinale". Così Wanda Nara, sul suo profilo Instagram, parla emozionata dell'inaspettata visita ricevuta dal marito Mauro Icardi e dai figli che l'hanno raggiunta nella Capitale, dove è impegnata come concorrente della trasmissione televisiva 'Ballando con le Stelle' .

Wanda Nara, che sopresa da Icardi!

Una sorpresa molto gradita dalla showgirl argentina che potuto così abbracciare l'attaccante del Galatasaray, le piccole Francesca e Isabella avute da lui ma anche i maschi Valentino, Constantino e Benedicto nati invece dal precedente matrimonio con l'ex calciatore Maxi Lopez. Sorrisi, abbracci e qualche prova di ballo in anteprima davanti alla famiglia come si vede nelle foto che Wanda, in attesa di scendere in gara, ha pubblicato sui social e nelle quali si vede anche uno dei suoi figli maschi indossare la maglia della Roma.