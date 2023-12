Icardi e la frase a Wanda Nara sul palco di Ballando. Poi fa il baciamano alla Lucarelli

Mauro Icardi, centravanti del Galatasaray , è il grande protagonista della semifinale di Ballando con le Stelle , il programma condotto da Milly Carlucci e nel quale la moglie Wanda Nara si esibisce in compagnia di Pasquale La Ragione. L'attaccante è presente tra il pubblico insieme ai figli. "Sappiamo che per lei è molto importante tutto questo e siamo venuti ieri a farla una sorpresa", ha dichiarato dal palco. "Ho avuto questa opportunità perché si è fermato il campionato e mi hanno dato un giorno libero. Così siamo riusciti a venire, cosa che non ero riuscito a fare in questi mesi visto che c'erano sempre della partite. Anche a distanza però li abbiamo sempre sostenuti, sia Wanda che Pasquale. Tutte le sere li vediamo in tv".

Icardi, la risposta sul ballo e il baciamano alla Lucarelli

Mauro Icardi ha poi scherzato sulle sue doti da ballerino. "Se ballo? No, io non ballo mai, io gioco a calcio e basta", ha dichiarato, prima di tornare a parlare della moglie Wanda: "Mi ha fatto piacere che lei sta facendo questa esperienza perché lei è sempre stata conosciuta come la moglie di Mauro Icardi e invece volevo che fosse scoperta per quello che è davvero". Ivan Zazzaroni lo ha subito corretto in modo scherzoso: "Mauro, guarda che è esattamente il contrario, sei te ad essere il signor Wanda Nara". L'argentina ha poi commentato: "Volevo fare conoscere Mauro alla Lucarelli perché so che ci teneva a conoscerlo". Mauro poi si è avvicinato alla Lucarelli per farle il baciamano. La Lucarelli a quel punto ha detto divertita: "Mi piace questo aspetto di Wanda del voler condividere, è una donna molto generosa. Io e Wanda abbiamo lo stesso gusto e parecchie affinità"