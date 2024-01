Wanda Nara e il contratto con Icardi per il tradimento. Ecco cosa prevede

In Argentina si è tornati a parlare del Wandagate, lo scandalo che ha visto protagonisti Wanda Nara, Mauro Icardi e China Suarez. Due anni fa la soubrette e il calciatore si sono allontanati a causa di un presunto flirt tra il giocatore e l'attrice. Una volta ritrovata un'intesa, Wanda avrebbe fatto firmare al marito un contratto milionario per evitare tradimenti in futuro. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, in caso di infedeltà l'attaccante dovrà risarcire la moglie con un milione di dollari. Per ora l'ipotesi sembra poco plausibile: Wanda e Icardi si mostrano più uniti e complici che mai.