Wanda Nara: "Il vero motivo per cui Shakira ha lasciato Piqué"

Wanda Nara contro le wags tranne una: Shakira. "Le mogli dei calciatori dovrebbero fare qualcosa per se stesse. Ci sono mille cose. Devono essere fatte per poter dire loro "un bacio, me ne vado". E se vogliono restare, va bene, ma restano perché non hanno nient'altro. Sono abituati alle feste, agli eventi, ai soldi... Ma senza non sei niente. Sono vuote", ha detto la moglie di Icardi per poi aggiungere: "Le mogli dei giocatori stanno con il loro 'il peggio è niente' perché dopo... Sei con un megacrack, non importa quanto ti caghi addosso, con chi andrai?...Se non hai mai lavorato, se non hai mai fatto nient'altro, se non sei mai uscito di casa... E beh, 'Faccio quello che dimentico'".