Wanda Nara contro Paris Hilton, frecciata social inaspettata: "Ti piace..."

Continuano i battibecchi social tra Wanda Nara e Paris Hilton . Dopo il caso-Icardi del 2023 , con l'ex giocatore dell' Inter che aveva condiviso sui social alcune foto con la modella statunitense per augurarle buon compleanno in un momento di crisi con la moglie , gli screzi tra le due sembrano aver raggiunto il culmine nelle ultime ore. Il motivo? Un commento abbastanza piccato di Wanda Nara alla stessa Paris Hilton su Instagram.

Wanda Nara, la frecciata social a Paris Hilton

Dopo aver lanciato il brano 'Money', l'imprenditrice argentina ha lanciato una frecciata social a Paris Hilton su Instagram, dopo che la famosa modella statunitense ha condiviso una parte di una delle sue nuove canzoni. Tutto è successo quando Wanda ha saputo che il nuovo album della 43enne di New York aveva lo stesso nome della sua prima canzone, 'Bad Bitch'. "Non vedo l'ora di pubblicare il mio nuovo album "Bad Bitch Academy". Tagga il tuo #BadBitch nei commenti," ha scritto l'americana sul proprio profilo Instagram. Un post che ha scatenato le ire di Wanda che ha replicato così: "Ti piace copiarmi, amore mio", seguito dalle due emoji, una fotocamera e una nota musicale.

Wanda Nara attacca Paris Hilton: il commento infiamma i social

Il commento di Wanda Nara ha ricevuto più di 2mila like e oltre 200 risposte al post - tranne quella di Paris Hilton che ha, per ora, scelto la via del silenzio - con i fan che si sono schierati apertamente al fianco dell'imprenditrice argentina: "Sei iconica", "Non lasciarti intimidire", i commenti degli utenti. Molti altri invece hanno sottolineato che un passaggio della nuova canzone di Wanda, 'Money', contenga un chiaro riferimento a Paris. Il versetto in questione recita così: "Mi guardano, mi copiano. Mi copiano, mi guardano".