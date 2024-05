Wanda Nara sbarca su una piattaforma per adulti: quanto guadagnerà e la reazioni di Icardi

Dopo calcio, moda, tv e musica, ora Wanda Nara sbarca anche su una piattaforma per adulti. La soubrette e imprenditrice ha annunciato sui social network di essere la nuova testimonial di Divas Play, sito dove è possibile ammirare immagini bollenti pagando una determinata somma. In sostanza la versione latina di OnlyFans. Un'azienda che dopo il successo in Sud America vuole farsi conoscere anche in Europa e per questo ha scelto Wanda come ambasciatrice. "Voglio annunciare la firma del mio contratto per essere l'immagine di Divas Play World!!! La squadra che ha viaggiato in Europa per poterlo fare è incredibile, da oggi mi potrete trovare su Divas Play. Produzioni molto forti in arrivo! Ci vediamo in giro", ha scritto la moglie di Icardi sul suo account. Come si legge su alcuni magazine argentini, un ex fotografo di Playboy seguirà la Nara in giro per il mondo per creare foto e video esclusivi che verranno pubblicati quotidianamente su Divas.