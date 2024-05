Disavventura per Wanda Nara: è stata bloccata in aeroporto a Roma

Wanda Nara bloccata in aeroporto a Roma per quasi otto ore. È accaduto in seguito all'ultima puntata de L'Acchiappatalenti, il nuovo show di Milly Carlucci in onda il venerdì sera su Rai1 che vede la moglie di Mauro Icardi tra i protagonisti. Subito dopo la diretta, accompagnata dal fedele migliore amico e stilista Kennys Palacios, Wanda doveva tornare in Turchia dalla sua famiglia. Ha però perso il suo volo in prima classe ed è rimasta a Fiumicino per svariate ore - dove nell'attesa si è distratta con lo shopping - per poi viaggiare in economy.