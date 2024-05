Wanda Nara festeggia Icardi con un post al veleno: "So cucinare e so di calcio"

Icardi vince col Galatasaray, il messaggio di Wanda Nara

"Due anni fa quello che nessuno di noi immaginava io lo sapevo già! Ti ho portato in Turchia e oggi sei la cosa più grande che esista qui!!! Devi saper arrivare e soprattutto andar via in tempo dai posti dove non ti apprezzano! - ha scritto Wanda Nara - E continuare ad aumentare il tuo valore. Goditi il fatto che ancora una volta, in una città in più, indossi la corona!!! Ancora una volta marcatore e due volte campione in due anni. Alcuni mi dicevano di andare a cucinare perché non conosco il calcio... So cucinare e so di calcio, "la donna perfetta esiste".