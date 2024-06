Wanda Nara e l'inizio della storia con Icardi: "Perché piangevo tanto"

Per Wanda Nara gli inizi della storia d'amore con Mauro Icardi sono stati tutt'altro che facili. Ospite del programma argentino Se extraña la nona, l'imprenditrice ha fatto sapere: "Piangevo così tanto che pensavo che anche Mauro mi avrebbe lasciato". Quindi ha proseguito: "Mauro se ne è sempre fregato. Ho sofferto molto. Ho sofferto. Chiedevo a Maxi di innamorarsi di qualcuno. Lui mi diceva che ero una stupida, che Maxi era felice, single, faceva festa...", riferendosi ai sensi di colpa provati nei confronti dell'ex marito. "Il giorno in cui Maxi ha formato una famiglia ho provato un sollievo totale. Sono dovuta andare da uno psicologo, non c'ero mai stata prima. Avevo bisogno di liberarmi di quel senso di colpa".