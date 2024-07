Wanda Nara svela il segreto della sua dieta e come le piace fare l'amore

Wanda Nara ha risposto alle domande di alcuni follower sui social, svelando dettagli della sua vita privata. "Cosa mi consigli di fare per cambiare la mia vita ed essere una persona di successo come te?", ha chiesto un follower. "È fondamentale essere originali, concentrarsi sulla propria vita, sui propri cari, sui propri obiettivi", ha risposto la moglie e procuratrice di Mauro Icardi che, nonostante la leucemia, non ha mai messo da parte la sua famiglia e il suo lavoro, con progetti sempre nuovi ed entusiasmanti. "Cerca di essere una brava persona come me. Chi agisce male fallisce in tutto", ha aggiunto Wanda, ribadendo di essersi sempre impegnata molto per la sua carriera senza mai trascurare i rapporti umani.