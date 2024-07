Il padre di Wanda Nara torna in libertà dopo l'arresto per violenza di genere

TIGRE (ARGENTINA) - Torna in libertà Andrés Nara , padre di Wanda , che era stato tratto in arresto con l'accusa di violenza di genere ai danni della moglie, Alicia Barbasola , rimasta ferita al collo nel corso di una lite domestica, ma che ha rinunciato a portare avanti la denuncia.

"Ho parlato con Wanda"

Intercettato all'uscita dal commisariato, Andrés Nara ha rilasciato poche dichiarazioni: "Sto bene, ho parlato con Wanda e Zaira, le mie figlie sono state sempre presenti, come Alicia, che mi ha supportato in tutto. È una donna di prima classe, come la sua famiglia". L'uomo è dunque tornato a piede libero, ma le indagini dovrebbero proseguire d'ufficio in seguito alla prima denuncia presentata dalla sua compagna.