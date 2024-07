Wanda e Icardi sono tornati insieme? La foto in topless e il gesto di Mauro

Qualche settimana fa Wanda Nara ha annunciato la separazione da Mauro Icardi dopo oltre 10 anni insieme. "Ho deciso di separarmi ma io e Mauro non smetteremo di essere una famiglia. Ci ho provato tante volte ma è stato un errore", ha detto l'imprenditrice. Il giocatore non ha mai proferito parola a riguardo ma l'ultimo gesto lascia intendere che stia provando per l'ennesima volta a riconquistare l'ex moglie. Icardi ha infatti condiviso nelle sue storie, con tanto di emoji del fuoco, una foto di Wanda in topless.