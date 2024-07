Perché Wanda Nara ha lasciato Icardi: parla l'avvocato

Ana Rosenfeld, l'avvocato di Wanda Nara, ha parlato al programma tv Intrusos della separazione della showgirl da Mauro Icardi. Con totale sincerità,il legale ha ammesso che China Suarez, l'attrice e cantante con cui il calciatore ha avuto un flirt qualche tempo fa, ha segnato un prima e un dopo per la coppia. L'avvocato ha spiegato: "Se la separazione questa volta è definitiva? La parola separazione oggi, non esiste. E ancor meno nel mondo di due persone con così tanta storia, con così tanto amore e una famiglia unita. Ma oggi sono separati. Se sarà definitivo non posso dirlo con certezza perché domani, forse, li rivedremo insieme".

Wanda Nara e Icardi sono tornati insieme? Alla domanda se ci sia o meno la possibilità di una riconciliazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi, Ana Rosenfeld ha dichiarato: "Stanno insieme da molti anni, sento che è rimasta qualche fiamma. Può darsi che stia svanendo e qualcuno debba farla rivivere". Poi ha spiegato: "Wanda Nara ha fatto di tutto per far funzionare la coppia ma ormai il suo amore sta svanendo. Icardi dovrebbe cambiare atteggiamento. Ci sono molte cose che, ovviamente, non posso raccontare nel dettaglio. Wanda aveva una condizione di salute che l'ha messa a dura prova e Mauro era al suo fianco. Ma quando ci sono problemi di salute la situazione è un po' delicata e a volte si accumulano stress e nervosismo. Oggi Wanda dà priorità alla sua condizione fisica e alla sua salute mentale".

China Suarez ha rovinato il rapporto tra Wanda e Icardi A detta di Ana Rosenfeld il flirt tra Mauro Icardi e China Suarez ha inevitabilmente segnato un prima e dopo nella relazione con Wanda Nara. "È stata una rottura importante, la parola fiducia è importante in una coppia". Quando qualcuno ha ricordato in studio che è stata Wanda la prima a spifferare l'infedeltà del marito, Ana l'ha difesa: "È esplosa in quel momento perché un edificio di dieci piani le è caduto addosso". La donna ha infine precisato che ad oggi "Wanda e Mauro sono ufficialmente separati. Ognuno può condurre la propria vita come meglio crede. Se il divorzio verrà ufficializzato accadrà in Italia, ultimo domicilio giuridico della coppia. In passato avevano già redatto con il loro avvocato italiano una separazione dei beni".

