Icardi non accetta il divorzio: ennesimo gesto disperato per Wanda Nara

Mauro Icardi non smette di cercare modi per attirare l'attenzione di Wanda Nara dopo che l'imprenditrice ha annunciato la loro separazione circa tre settimane fa. Il calciatore continua a condividere sui social messaggi subliminali. Maurito non è intenzionato a divorziare da Wanda, dopo dieci anni e due figlie insieme. Nell'ultima storia condivisa su Instagram, Icardi ha mostrato un regalo di Wanda. Una tazza personalizzata per bere il matè, con la scritta "Ti amiamo Papucho". Molto probabilmente un modo per smuovere nella Nara una sorta di nostalgia del passato, dei tempi felici insieme. Ma anche una supplica, quella di chiudere definitivamente una relazione così importante. Per ora nessuna risposta da parte della Nara, in vacanza a Miami con le piccole Francesca e Isabella.