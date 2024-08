"Icardi toglie le carte di credito a Wanda Nara: lei è furiosa"

È guerra tra Mauro Icardi e Wanda Nara dopo la separazione. Separazione che il giocatore non ha ancora accettato dopo dieci anni insieme. Mentre lei è in vacanza negli Stati Uniti con le figlie Francesca e Isabella , il calciatore ha preso una decisione drastica che ha avuto ripercussioni sulle finanze dell'ex moglie. Durante la trasmissione Mañanísma, Majo Martino ha spifferato che l'attaccante del Galatasaray ha tolto le carte di credito alla Nara. Nel corso del programma è stata interpellata anche Ana Rosenfeld, l'avvocato di Wanda , che non ha confermato ma neppure smentito l'indiscrezione. Non è la prima volta che succede: già qualche anno fa, durante una delle tante crisi di coppia, Icardi bloccò le carte di credito alla Nara.

Wanda Nara senza carte di credito di Icardi

"Non so da dove provengano queste informazioni. È vero però che gli uomini spesso fanno questa mossa come misura coercitiva. In caso di separazione, la prima cosa che fanno gli uomini è togliere la carta di credito o non farsi carico degli obblighi di mantenimento dei figli minorenni". Martino ha assicurato che l'informazione è arrivata direttamente da Wanda. Il legale ha così replicato: "Se proviene da lei allora è plausibile". Pare che la 37enne sia piuttosto infastidita dalla mossa dell'ex marito anche se può contare sulle proprie finanze (non proprio esigue). Nonostante lo status di wag Wanda si è sempre data da fare con svariate attività: dalla tv alla moda, passando per i social network e la musica. Presto sarà al timone della versione argentina di Bake Off.