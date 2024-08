Wanda Nara, ecco cosa ha fatto dopo che Icardi ha bloccato le carte di credito

Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a far parlare con la loro tormentata storia. Dopo un lungo tira e molla durato qualche anno, la soubrette ha chiuso la relazione. Mandando su tutte le furie il calciatore che, per vendetta, avrebbe bloccato tutte le carte di credito all'ex moglie. In seguito a questa drastica decisione Wanda avrebbe cercato un accordo con il giocatore. Un modo per tutelare soprattutto le figlie Isabella e Francesca, che sono due bambine molto legate ad entrambi i genitori.

L'accordo tra Wanda Nara e Icardi dopo la separazione Nelle ultime ore Icardi ha condiviso sui social alcune foto di Wanda Nara e le figlie a DisneyWorld in Florida in cui è stata la stessa imprenditrice a taggarlo ringraziando per i regali alle figlie nonostante la distanza (Maurito si trova in Turchia, impegnato con il Galatasaray). Il portale di pettegolezzi argentino Gossipeame ha rivelato alcuni retroscena sulla situazione tra i due: "Questo buon clima ha a che fare con il fatto che Mauro avrebbe parlato con Wanda e va tutto bene. Non c'è voglia di conflitti. La verità è che se loro sono insieme o separati, quando hai figlie piccole bisogna andare d'accordo".

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati Di recente, ad una tv argentina, Ana Rosenfeld, avvocato e migliore amica di Wanda Nara, ha confermato la rottura tra la 37enne e Mauro Icardi. "Posso assicurare che sono separati, non solo territorialmente perché lui è a Istanbul e lei in vacanza negli Stati Uniti, ma anche emotivamente. Non ci sono bugie, è realtà". A quanto pare dopo la separazione da Icardi Wanda ha deciso di restare a vivere in Argentina: non tornerà in Europa tanto presto.

