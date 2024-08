Wanda Nara, la sua azienda è in crisi: costretta a chiudere due negozi

La crisi economica che da mesi sta colpendo l'Argentina ha toccato anche Wanda Nara. L'ormai ex moglie di Mauro Icardi è stata costretta a chiudere la sua seconda sede di Wanda Cosmetic sita in un noto centro commerciale di Buenos Aires. L'attività generava perdite costanti. "Siamo in grado di confermare che il negozio ha chiuso tre mesi fa. La crisi ha colpito anche la sua azienda di cosmetici", ha spifferato il giornalista Federico Fiori nel programma Gossip di Net Tv. Ha poi aggiunto altri dettagli, con tanto di foto che mostrano il locale completamente vuoto: "Una persona che lavora al centro commerciale mi ha raccontato che nessuno andava nel negozio a fare acquisti... E c'è un dettaglio non secondario. Che è l'unico negozio in tutta l'area che è chiuso, tutto il resto è aperto. Non riuscivano più a pagare l'affitto".

L'azienda di cosmetici di Wanda Nara in crisi: chiusi due negozi Qualche mese fa Wanda Nara ha chiuso pure un altro negozio del suo brand di cosmetici, quello nella città di Avellaneda. Restano aperti altri tre punti vendita: a Ushuaia, a San Luis e un altro ancora in un casinò. Oltre ai problemi finanziari, l'attività di Wanda ha dovuto affrontare anche le critiche di alcuni consumatori. Ad esempio Mariana López, truccatrice e influencer nota in Argentina, ha espresso la sua insoddisfazione per i prodotti Wanda Cosmetics, affermando che non soddisfacevano le sue aspettative e che ha addirittura chiesto un rimborso. Nonostante le evidenti difficoltà, la Nara continua a credere nel suo progetto tanto da promuovere costantemente rossetti e simili sui social, dove alterna contenuti privati a quelli lavorativi.

Wanda Nara tra la crisi economica e il divorzio da Mauro Icardi Nel frattempo, nel bel mezzo della separazione da Mauro Icardi, Wanda Nara continua a godersi le vacanze insieme alle figlie Francesca e Isabella, in netto contrasto con i problemi che la sua azienda deve affrontare nel suo paese d'origine. L'imprenditrice non ha commentato le ultime novità ma l'impatto di questa decisione è evidente. Il suo marchio, che prometteva di avere successo nel competitivo mercato beauty, si trova ora ad affrontare un percorso incerto in un contesto economico avverso.

