Wanda Nara su tutte le furie: "La mancanza di rispetto è violenza"

Wanda Nara è stufa. L'ex moglie di Mauro Icardi è stata criticata sui social per non aver rilasciato dichiarazioni ad un evento al quale ha partecipato con la sorella Zaira. Un atteggiamento a quanto pare dovuto agli ultimi gossip sulla sua vita privata che hanno irritato, e non poco, l'imprenditrice e soubrette. Molti hanno insinuato una riconciliazione con il giocatore che di fatto però non è ancora avvenuta. I due restano lontani ma uniti per il bene delle figlie in comune. "Mi dispiace di non aver rilasciato dichiarazioni", ha scritto Wanda su Instagram prima di lasciarsi andare a un duro sfogo.