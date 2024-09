Wanda Nara lascia solo Icardi: la drastica decisione che ha preso sui figli

Wanda Nara ha deciso di cambiare vita dopo l'addio a Mauro Icardi, avvenuto in seguito ad una crisi profonda che andava ormai avanti da svariati anni. La soubrette e imprenditrice ha deciso di tornare in pianta stabile in Argentina, dove è molto amata e richiesta, e i suoi figli l'hanno seguita. Come si apprende dai media locali, Wanda ha iscritto i suoi figli Constantino, Benedicto, Isabella e Francesca in una scuola bilingue situata a La Lucila, nella zona nord di Buenos Aires. Icardi resta dunque da solo in Turchia, dove continua a giocare nel Galatasaray. E non potrà più vedere i suoi bambini tutti i giorni. Lo sportivo ha provato a riconquistare l'ex moglie ma i suoi tentativi si sono rivelati vani.