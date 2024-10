Wanda Nara beccata a baciare un noto cantante: Icardi archiviato

Wanda Nara è tornata al centro del gossip da quando ha lasciato Mauro Icardi. In una recente intervista ha dichiarato di essere attualmente single ma a quanto pare non è così. Sul profilo X di LAM - noto programma argentino di gossip e spettacolo - è apparsa una foto in cui si vede la soubrette e imprenditrice che bacia il cantante L-Gante davanti alla basilica di Luján.

Wanda Nara bacia L-Gante

Già in passato Wanda Nara e L-Gante hanno fatto chiacchierare per via del loro legame: a detta di qualcuno il rapper 24enne sarebbe stato uno dei tanti motivi che avrebbe allontanato la soubrette da Mauro Icardi. Quando Wanda è tornata a vivere in Argentina ha ripreso a frequentare Gante, che è apparso anche in una puntata del suo programma Bake off.