Icardi e Wanda Nara, ritorno di fiamma? L'indizio social agita i follower

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Wanda Nara e Mauro Icardi, una storia d'amore ormai giunta ai titoli di coda. Oppure no? Di recente, la showgirl argentina aveva rivelato, nel corso di una trasmissione televisiva argentina, i motivi della separazione con l'ex attaccante dell'Inter, ora al Galatasaray: "Ho vissuto tanti anni all'estero, quasi 17 anni. C'era la questione della salute e i bambini non sono più neonati. Fuori è tutto bello ma arriva un momento in cui i ragazzi hanno bisogno di stabilità emotiva, da parte degli amici, di una scuola vicina. Penso che sia stata un po' la mia malattia (la leucemia, ndr) a farmi prendere la decisione. È stata più una questione mia. Il mio posto nel mondo è sempre stato l'Argentina, ho rinunciato a tante cose. Immagino che Mauro mi ami e sento che saremo sempre una famiglia e saremo sempre insieme in questo senso". Ad agitare i fan di Wanda e Mauro su una loro possibile riconciliazione ci ha pensato però proprio il calciatore. Ecco come...