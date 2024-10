Icardi e la foto intima con Wanda Nara: "Per te che leggi...". Riconciliazione in vista

Mauro Icardi e Wanda Nara sono tornati insieme?

Nel frattempo Icardi ha lasciato la Turchia per rientrare in Argentina e aggiungere altra benzina sul fuoco. La sua visita è coincisa con un'intervista che Wanda Nara ha concesso a Susana Giménez, nella quale ha lasciato intendere che la riconciliazione con suo marito non era avvenuta. Ma, come il copione di una telenovela, Mauro ha un'altra versione da raccontare e per farlo si è rivolto al suo canale di comunicazione preferito: Instagram. Attraverso una serie di foto e video pubblicati nelle sue stories, il giocatore ha lasciato intendere di essere ancora sotto lo stesso tetto di Wanda, mostrando immagini che sembrano smentire le dichiarazioni pubbliche della moglie. Tra queste lo scatto del bassotto che la Nara ha di recente presentato in tv. Nell'immagine si vede il quattrozampe riposare in quello che sembra essere il letto della coppia. Ma il vero colpo di scena è arrivato poco dopo, quando Icardi ha caricato una foto molto più intima: Wanda, in mutande e reggiseno, sdraiata sul suo petto. Maurito ha scritto una frase criptica ma suggestiva: "Per te che leggi, per lui, per lei, per te, per loro, per tutti... vi auguro la buonanotte".