Wanda Nara e Ilary Blasi con lo stesso vestito: sporty, sensuale ed economico!

Cosa hanno in comune Wanda Nara e Ilary Blasi? Non solo il fatto di aver sposato un calciatore ma anche la passione per la moda e in particolare per un abito di gran tendenza che entrambe hanno mostrato sui social. Si tratta del maxi vestito Adidas. La struttura in morbido jersey di misto cotone è caratterizzata da una vestibilità aderente che esalta le forme. Il collo a V e le 3 strisce lungo le maniche aggiungono un tocco sportivo che lo rende perfetto da indossare tutti i giorni per look casual che non passano inosservati. Sia Wanda sia Ilary lo hanno scelto in blu ma c'è anche in nero, rosso, verde. Il prezzo è alla portata di tutti: 60 euro.