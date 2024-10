Wanda Nara, "Finiranno per uccidermi": attimi di paura nella tv argentina

Grosso spavento per Wanda Nara , che è caduta durante l'ultima puntata di Bake Off Celebrities in Argentina . La moglie di Mauro Icardi era alla postazione di una concorrente quando, all'improvviso, si è accasciata a terra. Il primo a soccorrerla è stato lo chef Damian Betular: "Ragazzi, Wanda è caduta. Si è uccisa", ha dichiarato temendo il peggio. La cantante Cande Molfese, in gara nel cooking show, ha urlato più volte il nome di Wanda.

La caduta di Wanda Nara a Bake Off Celebrities Argentina

"Finiranno per uccidermi in questo programma", ha esclamato Wanda Nara dopo che si è rialzata. La 37enne ha spiegato che in quel punto dello studio il pavimento è molto scivoloso e i tacchi alti non hanno aiutato. Per fortuna nessun graffio: solo il microfono di Wanda si è rotto ed è stato prontamente sostituito dai tecnici presenti. L'attrice Vera Lozano, anche lei partecipante dello show, ha ammesso che non è la prima volta che accade: "È la seconda volta che cade nello stesso punto. Deve esserci una strana vibrazione".