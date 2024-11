Wanda Nara bacia L-Gante: Icardi fa una mossa inaspettata

ROMA - Mauro Icardi e Wanda Nara ancora insieme? Tra dubbi e misteri ora arriva un video che pare mettere fine alla storia d’amore tra i due. Solo poche settimane fa sembrava che avessero ritrovato l’amore. Poi ecco il video (pubblicato sui social) della showgirl argentina che bacia il rapper L-Gante, confermando così la loro relazione. Si tratterebbe di un ritorno di fiamma: erano stati avvistati recentemente in Brasile ad una festa di Halloween.

La mossa di Icardi dopo il video

Dopo la pubblicazione del video da parte di Wanda Nara, Mauro Icardi ha cancellato tutte le foto scattate con lei su Instagram. Come dire: questa volta è finita davvero. La coppia continua a far parlare. Intanto il giocatore del Galatasaray sarà fermo per infortunio un bel po' (ginocchio). Spera di tornare il prima possibile.