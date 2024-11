Wanda Nara incinta del nuovo fidanzato? Icardi disperato corre in Argentina

Novità sulla fine del matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi . L'imprenditrice ha ormai lasciato il calciatore per il nuovo fidanzato, il giovane rapper L-Gante . I due, che avevano già avuto un flirt nel 2022, si sono concessi la prima vacanza di coppia in Brasile. Postando sui social foto e video romantici che hanno mandato su tutte le furie Icardi . Il giocatore, dopo l'infortunio al crociato che ha chiuso in anticipo la sua stagione col Galatasaray , è volato in Argentina perché avrebbe ricevuto una grossa soffiata: Wanda sarebbe incinta di L-Gante.

Wanda Nara incinta del sesto figlio?

Come riportato dal giornalista Pepe Ochoa nel programma tv LAM, Icardi sarebbe tornato a Buenos Aires infuriato e con l'idea di risolvere alcuni dubbi che nutre sul rapporto tra Wanda Nara e L-Gante. "Qualcuno gli ha detto che Wanda è incinta di L-Gante e lui in due occasioni ha parlato anche con un'ostetrica. Le informazioni che riceve sono molto specifiche, quindi è convinto che sia vero. È tornato in Argentina per vedere le figlie ma anche per capire meglio la situazione", ha detto il reporter per poi aggiungere: "Lui voleva andare a Roma, ma in seguito a questa notizia ha preso il primo volo per l'Argentina".