Wanda Nara e Icardi si rivedono tra "urla e grida". Ora lei rischia di perdere le figlie

Wanda Nara è uscita allo scoperto con L-Gante e le dichiarazioni d'amore pubbliche hanno infastidito Mauro Icardi, che è corso in Argentina per un confronto con l'ex moglie che ha provato a riconquistare fino all'ultimo. Un confronto piuttosto acceso, come spifferato dal giornalista Pepe Ochoa alla tv argentina. "Wanda e Mauro si sono incontrati, lei è arrivata in Paese dopo il viaggio in Brasile, si è separata da L-Gante e si è presentata allo Chateau Libertador (uno dei residence più esclusivi di Buenos Aires, mdr)", ha spiegato il cronista, puntualizzando che Icardi ha vietato al giovane rapper di entrare nel palazzo.

L'ultimo incontro tra Wanda Nara e Mauro Icardi Poi ha rivelato: "Si sono incontrati nel loro appartamento, tra urla e grida. Mauro è in Argentina perché il suo unico obiettivo è portare via le figlie, vuole portarle con lui a Istanbul". E ancora: "Lui non tornerà in Argentina e inizierà una guerra senza fine perché Mauro, in seguito al messaggio che Wanda ha mostrato, ha chiuso per sempre con lei". Il riferimento è allo screenshot mostrato dalla Nara in cui Icardi la pregava di tornare insieme.

Wanda Nara è davvero incinta di L-Gante? Intanto cresce il mistero sulla presunta gravidanza di Wanda Nara. Secondo alcuni media argentini l'imprenditrice aspetterebbe un bebè da L-Gante. Una notizia che avrebbe profondmente scosso Mauro Icardi, stando al racconto di alcuni testimoni. Intercettato all'aeroporto, di rientro dal viaggio in Brasile con Wanda, L-Gante è stato però piuttosto vago: "Non lo so, non credo". La Nara non ha invece proferito parola a riguardo.

