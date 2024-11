Dall'Argentina: "Wanda Nara ha denunciato Icardi per violenza e furto"

La situazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbe degenerata. Stando a quanto rivelato dal giornalista Pepe Ochoa al programma tv argentino LAM, la soubrette avrebbe denunciato l'ex marito. Tutto sarebbe iniziato dopo il ritorno di Wanda a Buenos Aires, in seguito al breve viaggio in Brasile con il nuovo fidanzato L-Gante. Proprio a Rio de Janeiro, via social, Wanda e il rapper hanno ufficializzato la loro relazione, mandando su tutte le furie Icardi, che sarebbe subito corso in Argentina. "Quando lei è rientrata nel Paese si è recata a Chateau Libertador (quartiere residenziale di Buenos Aires tra i più esclusivi della città, ndr) e Mauro non l'ha lasciata entrare nel loro appartamento, che è di proprietà di entrambi", ha spiegato il cronista. Tra gli ex coniugi urla e grida che avrebbero spinto Wanda a denunciare Icardi.

Perché Wanda Nara ha denunciato Mauro Icardi Ochoa ha mostrato alla telecamere parte della denuncia presentata dall'avvocato di Wanda Nara, Ana Rosenfeld. Ma la situazione sarebbe degenerata quando "Wanda tenta un secondo rientro in casa e arriva la denuncia per violenza di genere". Il giornalista ha precisato che una telecamera ha catturato il momento e che le forze dell'ordine stanno già lavorando sul caso. La lite sarebbe scoppiata per via delle figlie Isabella e Francesca, che Mauro vorrebbe portare con sé in Europa mentre Wanda ha deciso da tempo di tornare a vivere in pianta stabile in Argentina. Pare inoltre che le due bambine abbiano assistito al furibondo litigio dei loro genitori. Non solo: pare che la Nara abbia denunciato anche la scomparsa di 70mila dollari, dando la colpa proprio al calciatore.

Wanda Nara e la rivelazione su L-Gante Nel mezzo dello scandalo Wanda Nara avrebbe pronunciato dolci parole per il nuovo fidanzato L-Gante. Avrebbe mandato dei messaggi a Yanina Latorre, esperta di gossip e cronaca rosa in Argentina. "Dice che capisce che criticano L-Gante perché, è vero, lui ha 24 anni, è più giovane e ha un modo diverso di vivere la vita, è diverso, si esprime anche in modo diverso ma lei si è innamorata e combatterà fino alla fine per lui e per questo amore. Mi ha detto che è una relazione seria".

© RIPRODUZIONE RISERVATA