Icardi si difende dopo la denuncia di Wanda Nara: "Trattato da idiota"

Mauro Icardi ha rotto il silenzio dopo che si è diffusa la notizia della denuncia di Wanda Nara per violenza di genere e furto (sarebbe spariti 70mila dollari dai conti dell'ex vincitrice di Ballando con le Stelle). Stando a quanto emerso dai media argentini, la soubrette e imprenditrice avrebbe denunciato l'ex marito per non averla fatta entrare nel loro appartamento di Buenos Aires dopo un viaggio in Brasile con il nuovo fidanzato L-Gante. Tra i due ci sarebbe stato anche uno scontro fisico, alla presenza delle figlie Isabella e Francesca. Al programma tv Socios del Espectaculos, un giornalista ha mostrato un messaggio ricevuto personalmente da Icardi. Mentre a LAM Yanina Latorre ha spiegato di aver sentito alcune persone vicine all'attaccante: "Wanda sapeva che Mauro sarebbe tornato in Argentina ma non l'ha avvisato del suo viaggio a Rio de Janeiro. Quando lui è arrivato a Buenos Aires ha trovato le figlie minorenni con una nuova collaboratrice domestica".

Il messaggio di Icardi dopo la denuncia di Wanda Nara "È tutta un'esagerazione di Wanda. Non ho usato alcun tipo di violenza. È casa mia e ho i miei diritti. - ha scritto Mauro Icardi nel messaggio divulgato dalla tv argentina - Lei porta tutto ai media e distorce tutto a favore del suo scopo personale. Mi ha umiliato davanti al mondo intero come un idiota quando ha mostrato il mio messaggio, e anche questa è violenza psicologica". Il riferimento è allo screenshot reso pubblico da Wanda Nara, in cui l'ex marito la implorava di tornare insieme. Dal programma Intruders, invece, è emerso il presunto scambio di parole che ci sarebbe stato tra Icardi e Wanda nel bel mezzo della loro lite furibonda. "Mauro ha detto a Wanda: 'Mi hai rovinato la vita. A causa tua mi sono infortunato. Sei una pu***na. Sei una cattiva madre. Sei una bugiarda"'".

I dettagli della denuncia di Wanda Nara Dopo la denuncia di Wanda Nara, Mauro Icardi ha ricevuto un'ordinanza che gli impone di “astenersi da atti di disturbo o intimidazione, diretti o indiretti" nei confronti dell'ex moglie. Ma questo non sembra fermare il giocatore che è intenzionato a portare con sé le figlie in Europa. Diversa la posizione di Wanda, che ha deciso di tornare a vivere in pianta stabile in Argentina. L'appuntamento ora è in tribunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA