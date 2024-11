Wanda Nara e Icardi, inizia la guerra. La mossa degli avvocati e il messaggio della sorella

Ancora una volta Wanda Nara e Mauro Icardi sono coinvolti in uno scandalo. La recente rottura è particolarmente conflittuale per l'ex coppia e dopo che l'imprenditrice è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato, il rapper L-Gante, il giocatore vuole vendicarsi in tribunale. Teleshow ha appreso i dettagli della strategia legale degli avvocati del calciatore: a quanto pare gli avvocati di Icardi puntano a discutere del divorzio in Turchia, visto che l'ultimo indirizzo legale dell'ex coppia è Istanbul, dove Wanda e Icardi si sono trasferiti con tutta la famiglia dopo l'ingaggio di Mauro nel Galatasaray. Secondo Icardi le figlie Isabella e Francesca avevano ormai la loro vita in Europa quando Wanda, senza il consenso dell'ex marito, ha deciso di portarle con sé in Argentina. Ad aumentare la rabbia del giocatore anche la fuga di Wanda con L-Gante in Brasile, di cui Mauro non era a conoscenza. Quando è rientrato a Buenos Aires ha trovato le figlie con una nuova domestica, sconosciuta all'ex interista. L'obiettivo di Icardi è chiaro: vuole portare con sé le bambine ed è determinato a raggiungere l'obiettivo. Diversa la posizione di Wanda, che da mesi è tornata a vivere in pianta stabile in Sud America.

Il messaggio di Ivana Icardi Dopo che la notizia della denuncia di Wanda Nara ha fatto il giro del mondo, è intervenuta Ivana Icardi, la sorella minore di Mauro, nota in Italia per aver partecipato al Grande Fratello e ad altri programmi di Barbara D'Urso. Da svariati anni l'influencer non ha più rapporti con il fratello a causa di alcune incomprensioni: in passato Ivana ha più volte attaccato Wanda, con la quale non ha mai avuto un buon rapporto. “Grazie a tutti coloro che sono interessati alla mia opinione e se non rispondo spero che capirete la mia situazione. Ieri ho scritto un messaggio che stavo quasi per pubblicare, ma lo lascio per me e per chi mi vuole bene, visto che non parlava Ivana ma parlava il dolore", ha scritto su Instagram per poi sottolineare il suo sostegno incondizionato a Mauro: "Ci sono argomenti molto delicati che toccano le mie ferite. Io e la mia famiglia saremo sempre presenti quando mio fratello avrà bisogno di noi e glielo farò sapere".

Mauro Icardi e lo spiacevole momento in discoteca Giornate complicate per Mauro Icardi, che deve fare i conti anche con un infortunio al ginocchio che ha chiuso prima del tempo la sua stagione calcistica con il Galatasaray. Per distrarsi il 31enne è andato a ballare con alcuni amici (e una misteriosa ragazza bruna) in un club di Buenos Aires. Nel bel mezzo della serata, però, il dj ha pensato bene di riprodurre alcune canzoni di L-Gante, il nuovo fidanzato di Wanda. Un momento di imbarazzo e disagio per Icardi. Stando al racconto di persone vicine allo sportivo, "Mauro sta molto male, ha bisogno di aiuto e sostegno perché tutto questo può condizionare la sua carriera".

