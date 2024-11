Icardi, il fratello attacca Wanda Nara: "La gente deve sapere". E lei risponde

La famiglia di Mauro Icardi contro Wanda Nara. Dopo il messaggio della sorella Ivana, arriva anche quello di Guido, fratello minore del calciatore. Un post duro, in cui Wanda viene attaccata pubblicamente. "Oggi è un giorno nel quale si festeggia il fatto che finalmente quel disgustoso essere umano lascia la mia famiglia. Ora è un problema di qualcun altro", ha scritto Guido Icardi in una storia su Instagram. Ha aggiunto: "Ha distrutto una famiglia e ci ha trattato come dei morti di fame, ha voluto tormentare mia sorella, ha voluto manipolare mia madre, ride di noi? La gente dovrebbe sapere". Infine: "Io e la mia famiglia saremo sempre presenti quando mio fratello avrà bisogno di noi e gliel'ho fatto sapere".

Wanda Nara risponde al fratello di Icardi Wanda Nara e la famiglia di Mauro Icardi non hanno mai avuto un buon rapporto. E dopo l'attacco di Guido Icardi non è tardata ad arrivare la risposta dell'imprenditrice e influencer: "Se ti succede qualcosa di brutto, me lo fai sapere? Sono sicuro che è colpa mia. Come tutto, ultimamente", ha scritto senza però fare il nome dell'ex cognato ma chiaramente una frecciata nei suoi riguardi. Intanto in Argentina la giornalista Yanina Latorre ha rivelato che non c'è stata alcuna denuncia tra Wanda e Icardi.

La verità sulla denuncia di Wanda a Icardi "Non c’è alcuna denuncia per violenza di genere. Quello che è successo è il comportamento che Mauro ha tenuto di fronte a Wanda e Ana Rosenfeld. Ana ne parla con il pm e lui decide di chiedergli di non commettere atti di molestia. Sembra che quel giorno non sia successo nulla né ci sia stato un atto di violenza. Niente più che una discussione", ha spiegato la cronista.

