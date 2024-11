Icardi pubblica un video su Wanda Nara e denuncia: "Mi sta molestando"

Continua lo scontro senza quartiere tra Mauro Icardi e Wanda Nara . Dopo l'annuncio della separazione arrivato ormai quasi due mesi fa, non c'è stata tregua per i due, che si stanno dando battaglia - legalmente e mediaticamente - senza esclusione di colpi. È soltanto della settimana scorsa la notizia che la showgirl argentina avrebbe denunciato l'ex Inter per violenza di genere . L'ultimo capitolo della guerra degli Icardi stavolta si è svolto su Instagram , sul profilo dell'attaccante del Galatasaray , che ha pubblicato prima una foto e poi un video con protagonista l'ex (?) moglie.

Wanda Nara, Icardi si difende su Instagram dopo la denuncia per violenza

Nella foto in bianco e nero è raffigurata Wanda Nara al tavolo della cucina, concentrata sullo schermo del suo cellulare. Un bicchiere e una bombilla di mate davanti a lei. "Anche se i miei avvocati mi trattengono, volevo far presente questo per difendere pubblicamente la mia persona dopo tante barbarie dette - la didascalia che accompagna lo scatto - 2 ore installata a casa mia molestandomi. Che copertina o titolo diamo a questo??". A seguire, un breve video in cui Icardi continua a inquadrare la showgirl - con cui ha avuto le figlie Francesca e Isabella - che lo segue con una camicia bianca in mano. La guerra degli Icardi non sembra ancora essere arrivata alla fine.