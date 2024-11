Icardi sotto accusa, un testimone rivela: “La madre di Wanda Nara era disperata”

Wanda Nara, i timori della madre

Il Wandagate, così come è stato ribattezzato in Argentina il caso tra l’attaccante del Galatasaray e la showgirl sudamericana, vede in scena anche attori non protagonisti come l’ex compagna del padre di Wanda Nara che rivela come la madre di Wanda Nara in passato abbia cercato in ogni modo di combattere il legame della figlia con il calciatore. Nell’intervista rilasciata a “Desayuno Americano”, Alicia Barbasola ha rivelato il contenuto di una telefonata della madre di Wanda Nara all’ex marito. “Ha chiesto ad Andrés di aiutarla perché era quel legame secondo lei era sbagliato - ha dichiarato l’ex compagna di Andres Nara - la madre sentiva che erano una coppia tossica, era una donna disperata. Aveva timore che accadesse qualcosa a Wanda”.