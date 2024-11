"Icardi ha chiesto il divorzio da Wanda Nara in Italia": i dettagli

MILANO - Una guerra senza confini. La relazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara è andata in frantumi dopo l’estate, e da qualche mese i due ex coniugi stanno accendendo le pagine di gossip con decisioni significative. La liaison della showgirl argentina con il rapper L-Gante ha innescato l’ennesima reazione dell’ex centravanti dell’Inter che - visto l’infortunio al ginocchio subito all’inizio di novembre - può dedicarsi a tempo pieno alla vicenda.

Wanda Nara e Icardi divorziano?

Il centravanti - secondo un’esclusiva di Vanity Fair - avrebbe presentato in Italia tutta la documentazione per chiedere il divorzio da Wanda Nara. La moglie, al contempo, qualche giorno fa lo aveva citato in giudizio presso un tribunale argentino. Mauro Icardi e Wanda Nara si erano sposati nel 2014, dopo il precedente matrimonio della showgirl con il calciatore argentino Maxi Lopez. Il centravanti del Galatasaray verrà assistito dall’avvocatessa Valeria De Vellis e dall’avvocato Raffaele Rigitano.