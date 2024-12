Icardi attacca Wanda Nara: "Avevi una doppia vita mentre io badavo ai figli”

Icardi contro Wanda Nara

"Fai la vittima dopo esserti vantata con i giornalisti. Hai ingannato me e i tuoi figli per tre anni e hai affermato di essere infedele, mentre io mi prendevo cura dei figli, credendo che lavorassi, invece vivevi una doppia vita". Icardi ci va giù duro: «Insulti e diffami, sei un'ottima attrice, ti è caduta la maschera. Hai mostrato le nostre vecchie chat, non mi interessa, non sono ossessionato, né ho rapporti con nessuno, bugie e ancora bugie. La mia unica priorità sono le mie figlie e il recupero dal mio infortunio... Vedremo cosa farai quando la giustizia vedrà prove reali, non vecchie chat e audio realizzati con l’intelligenza artificiale».